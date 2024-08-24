Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 пфеннига 1825 года C (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,88 гр
- Диаметр 23,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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