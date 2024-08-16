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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1825 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 5 талеров 1825 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 5 талеров 1825 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1825 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4854 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Heritage - January 30, 2022
Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Spink - January 26, 2016
Продавец Spink
Дата 26 января 2016
Сохранность XF40 PCGS
Цена
Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе SINCONA - May 25, 2012
Продавец SINCONA
Дата 25 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность VF
Цена
Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1825 B на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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