Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1825 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 5 талеров
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1825 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4854 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2022
Сохранность XF40 PCGS
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2015
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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