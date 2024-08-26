Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1825 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1825
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1825 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4307 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 225 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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