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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1825 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1825 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1825 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1825
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1825 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4307 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 225 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (6)
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  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Bruun Rasmussen - August 6, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Ibrahim's Collectibles - September 5, 2021
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Felzmann - July 1, 2020
Продавец Felzmann
Дата 1 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность XF
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Katz - February 16, 2019
Продавец Katz
Дата 16 февраля 2019
Сохранность XF
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1825 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 16 грошей 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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