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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1829 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1829 года B - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1829 года B - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 18,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1829 года со знаком B. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WAG (2)
Ганновер 1 пфенниг 1829 B на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Ганновер 1 пфенниг 1829 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Ганновер 1 пфенниг 1829 B на аукционе Solidus Numismatik - July 28, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1 пфенниг 1829 B на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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