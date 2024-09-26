Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1829 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 18,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1829 года со знаком B. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (1)
- Solidus Numismatik (1)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Solidus Numismatik
Дата 28 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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