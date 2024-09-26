1 пфенниг 1829 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1829 года со знаком B. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 527 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 150 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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