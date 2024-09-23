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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1829 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1829 B
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
5 талеров 1829 B
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1829
Средняя цена 95 $
Продажи
1 50
Аверс
Реверс
2/3 талера 1829 C
Средняя цена 200 $
Продажи
0 80

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1829 C
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1829 B
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1829 C
Средняя цена
Продажи
0 0
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