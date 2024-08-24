Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1829 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1829 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1829 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1829 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1902 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Emporium Hamburg (6)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (1)
  • Goldberg (4)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Heritage (2)
  • Höhn (3)
  • Künker (8)
  • Numimarket (1)
  • Rauch (2)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (7)
  • Via (1)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе WAG - January 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Via - September 30, 2022
Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Frühwald - July 3, 2022
Продавец Frühwald
Дата 3 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Gorny & Mosch - April 21, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Ганновер 16 грошей 1829 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS64 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 16 грошей 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга IV Монеты Ганновера 1829 года Все ганноверские монеты ганноверские серебряные монеты ганноверские монеты номиналом 16 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск