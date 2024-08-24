Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1829 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1829 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1902 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Via
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Frühwald
Дата 3 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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