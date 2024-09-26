Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1829 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1829 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 10 талеров 1829 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1829 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20960 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4313 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GGN (1)
  • Goldberg (2)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (7)
  • Heritage Eur (1)
  • Künker (10)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Schulman (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (2)
  • UBS (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1025 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
2418 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Schulman - April 6, 2023
Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Stack's - January 15, 2023
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 11, 2021
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 11, 2021
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Auction World - October 18, 2020
Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Goldberg - January 29, 2019
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Goldberg - January 29, 2019
Продавец Goldberg
Дата 29 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Heritage - January 7, 2019
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Spink - September 24, 2018
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Heritage Eur - May 27, 2017
Продавец Heritage Eur
Дата 27 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Ганновер 10 талеров 1829 B на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Ганновера Каталог монет Георга IV Монеты Ганновера 1829 года Все ганноверские монеты ганноверские золотые монеты ганноверские монеты номиналом 10 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск