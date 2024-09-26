10 талеров 1829 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1829 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20960 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4313 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.

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