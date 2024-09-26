Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1829 года B (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1829 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20960 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4313 USD. Торги состоялись 12 августа 2010.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 6 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 октября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 29 января 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 24 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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