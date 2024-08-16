2/3 талера 1829 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1829 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 18 октября 2022.

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