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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1829 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1829 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1829 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1829 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 18 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе NumisCorner - April 26, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 26 апреля 2024
Сохранность AU55
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Александр - January 11, 2023
Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Oslo Myntgalleri - November 29, 2020
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе HIRSCH - November 22, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1829 C на аукционе Spink - November 13, 2019
Продавец Spink
Дата 13 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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