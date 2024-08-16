Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1829 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1829 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 621 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 18 октября 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 29 ноября 2020
Сохранность AU
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Продавец HIRSCH
Дата 22 ноября 2020
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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