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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1829 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1829 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1829 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: MÜNZENHANDLUNG MANFRED OLDING

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 18,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1829
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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