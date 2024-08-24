Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1829 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 5 талеров
- Год 1829
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1829 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4856 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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