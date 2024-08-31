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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1828 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1828 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1828 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 18,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1828 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
Ганновер 1 пфенниг 1828 C на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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