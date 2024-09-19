Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1827 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 18,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1827 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 275 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.
Сохранность
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- Sonntag (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Где продать?
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