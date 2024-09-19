1 пфенниг 1827 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1827 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 710 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 275 EUR. Торги состоялись 6 июля 2020.

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