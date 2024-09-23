Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1 пфенниг 1822 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 18,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1822 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 592 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Где продать?
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