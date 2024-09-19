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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

Монеты Ганновера 1822 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1822 B
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
10 талеров 1822 B Медь
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
16 грошей 1822
Средняя цена 180 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
16 грошей 1822 Без даты под номиналом
Средняя цена 400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
16 грошей 1822
Средняя цена 110 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2/3 талера 1822 C
Средняя цена 280 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/12 талера 1822 L.B.
Средняя цена 65 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1822 B
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1822 C
Средняя цена 30 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1822 C
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3
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