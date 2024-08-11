Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1822 года "Тип 1822-1830" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1822 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8996 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 25 марта 2020.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- Westfälische (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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