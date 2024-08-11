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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1822 года "Тип 1822-1830" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1822 года "Тип 1822-1830" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1822 года "Тип 1822-1830" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1822 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8996 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 430 EUR. Торги состоялись 25 марта 2020.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Künker - June 25, 2002
Продавец Künker
Дата 25 июня 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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