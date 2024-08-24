1/12 талера 1822 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1822 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

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