Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1822 года L.B. (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1/12 талера
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1822 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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