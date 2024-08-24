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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1822 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/12 талера 1822 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/12 талера 1822 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1822 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 97139 проданному на аукционе Heritage Auctions за 180 USD. Торги состоялись 29 мая 2022.

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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Künker - April 6, 2017
Продавец Künker
Дата 6 апреля 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Teutoburger - June 2, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1822 L.B. на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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