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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1822 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1822 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1822 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1822 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 987 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
395 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Heritage - September 27, 2015
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Heritage - September 27, 2015
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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