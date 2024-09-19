Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1822 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1822 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 987 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 360 EUR. Торги состоялись 14 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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