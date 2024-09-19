10 талеров 1822 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1822 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34700 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3480 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

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