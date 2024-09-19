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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1822 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1822 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 10 талеров 1822 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1822 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34700 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3480 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (2)
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1499 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
3297 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Heritage - August 20, 2021
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Stack's - August 18, 2021
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность AU
Цена
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Stack's - July 29, 2008
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Künker - March 10, 2005
Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Leu - October 29, 2000
Продавец Leu
Дата 29 октября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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