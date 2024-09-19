Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1822 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1822 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34700 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3480 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 марта 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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