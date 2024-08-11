Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
4 пфеннига 1822 года B (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 1,06 - 1,24 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1822 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Teutoburger (1)
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