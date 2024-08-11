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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1822 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1822 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 4 пфеннига 1822 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Münzenhandel Knopik

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,06 - 1,24 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1822 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Ганновер 4 пфеннига 1822 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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