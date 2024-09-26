Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1822 года C (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1822 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4295 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 225 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Sonntag (1)
Где продать?
Для продажи 2/3 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск