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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1822 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1822 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1822 года C - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1822 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4295 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 225 EUR. Торги состоялись 6 марта 2012.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Ганновер 2/3 талера 1822 C на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность AU
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Ганновер 2/3 талера 1822 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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