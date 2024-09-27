Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1822 года B. Медь (Ганновер, Георг IV)
Разновидность: Медь
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1822
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1822 года со знаком B. Медь. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2471 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (2)
- Grün (1)
Где продать?
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