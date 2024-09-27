10 талеров 1822 года B. Медь (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1822 года со знаком B. Медь. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2471 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

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