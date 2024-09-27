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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1822 года B. Медь (Ганновер, Георг IV)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - 10 талеров 1822 года B Медь - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 10 талеров 1822 года B Медь - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1822 года со знаком B. Медь. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2471 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Grün (1)
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1822 B на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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