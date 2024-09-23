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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1822 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1822 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1822 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1822 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2015.

Сохранность
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  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Ганновер 2 пфеннига 1822 C на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1822 C на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Ганновер 2 пфеннига 1822 C на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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