2 пфеннига 1822 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1822 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 699 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2015.

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