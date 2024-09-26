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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1822 года "Тип 1822-1830". Без даты под номиналом (Ганновер, Георг IV)

Разновидность: Без даты под номиналом

Аверс монеты - 16 грошей 1822 года "Тип 1822-1830" Без даты под номиналом - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1822 года "Тип 1822-1830" Без даты под номиналом - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1822
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1822 года. Без даты под номиналом. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Teutoburger (1)
  • Westfälische (1)
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность XF
Цена
646 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
270 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Westfälische - April 30, 2014
Продавец Westfälische
Дата 30 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1822 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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