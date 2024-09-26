16 грошей 1822 года "Тип 1822-1830". Без даты под номиналом (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1822 года. Без даты под номиналом. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 13 мая 2024.

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