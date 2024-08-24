1 пфенниг 1823 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1823 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Russiancoin за 650 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.

Сохранность Нет оценки (1)