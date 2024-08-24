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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1 пфенниг 1823 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1823 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1 пфенниг 1823 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 18,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1 пфенниг 1823 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 839 проданному на аукционе Russiancoin за 650 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.

Сохранность
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Ганновер 1 пфенниг 1823 C на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?

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