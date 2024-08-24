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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1828 года C "Тип 1822-1829" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1828 года C "Тип 1822-1829" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1828 года C "Тип 1822-1829" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1828 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4380 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 125 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • HERVERA (1)
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  • Kroha (1)
  • Künker (3)
  • Rauch (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (3)
  • Wormser Auktionshaus (1)
Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность VF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Busso Peus - January 13, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 13 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Kroha - July 2, 2015
Продавец Kroha
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 C на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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