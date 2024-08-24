Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1828 года C "Тип 1822-1829" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1828 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4380 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 125 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.
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- Wormser Auktionshaus (1)
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 13 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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