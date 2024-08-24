2/3 талера 1828 года C "Тип 1822-1829" (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1828 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4380 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 125 EUR. Торги состоялись 6 марта 2011.

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