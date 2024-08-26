Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
5 талеров 1828 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Hess Divo
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 5 талеров
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1828 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2997 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4200 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.
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Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
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Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2017
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Дата 13 сентября 2017
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Дата 13 сентября 2017
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Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
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