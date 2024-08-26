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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

5 талеров 1828 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 5 талеров 1828 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 5 талеров 1828 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Hess Divo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,194 oz) 6,0338 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1828 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2997 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4200 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1828 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Dorotheum - May 20, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 20 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Russiancoin - January 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность XF
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Künker - December 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 5 талеров 1828 B на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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