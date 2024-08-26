5 талеров 1828 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 5 талеров 1828 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2997 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 4200 EUR. Торги состоялись 29 апреля 2014.

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