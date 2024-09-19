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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1828 года B "Тип 1826-1828" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1828 года B "Тип 1826-1828" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1828 года B "Тип 1826-1828" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1828 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Spink UK за 240 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе CoinsNB - September 10, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Heritage - April 8, 2021
Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Heritage - April 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Emporium Hamburg - September 9, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Gärtner - February 25, 2015
Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1828 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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