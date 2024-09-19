2/3 талера 1828 года B "Тип 1826-1828" (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1828 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Spink UK за 240 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2006.

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