Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1828 года B "Тип 1826-1828" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1828 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1029 проданному на аукционе Spink UK за 240 GBP. Торги состоялись 25 сентября 2006.
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Продавец CoinsNB
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 апреля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2/3 талера 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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