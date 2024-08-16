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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1828 года (Ганновер, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1828 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Русское Наследие за 26000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Heritage - March 21, 2024
Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Александр - July 6, 2022
Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе DNW - July 7, 2021
Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Stephen Album - June 28, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе iNumis - June 4, 2019
Продавец iNumis
Дата 4 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1828 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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