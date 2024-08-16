Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1828 года (Ганновер, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1828 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 168 проданному на аукционе Русское Наследие за 26000 RUB. Торги состоялись 15 июля 2023.
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Продавец Heritage
Дата 21 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец DNW
Дата 7 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 28 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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