10 талеров 1828 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1828 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8450 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

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