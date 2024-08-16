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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1828 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1828 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 10 талеров 1828 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1828 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8450 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
1916 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
1578 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Spink - November 25, 2017
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность UNC PL
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Stack's - August 19, 2015
Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Stack's - August 19, 2015
Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Westfälische - September 17, 2013
Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Künker - March 18, 2011
Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Leu - April 22, 2007
Продавец Leu
Дата 22 апреля 2007
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1828 B на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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