Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
10 талеров 1828 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 10 талеров
- Год 1828
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1828 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8450 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2700 EUR. Торги состоялись 17 марта 2011.
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность UNC PL
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Продавец Stack's
Дата 19 августа 2015
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 17 сентября 2013
Сохранность XF
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2011
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность VF
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Где продать?
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