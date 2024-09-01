2 пфеннига 1828 года C (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1828 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

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