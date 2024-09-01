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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 пфеннига 1828 года C (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1828 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2 пфеннига 1828 года C - цена монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,88 гр
  • Диаметр 23,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 пфеннига 1828 года со знаком C. Это медная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1015 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 34 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (7)
  • Денга1700 (1)
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Ганновер 2 пфеннига 1828 C на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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