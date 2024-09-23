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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

4 пфеннига 1828 года B (Ганновер, Георг IV)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 1,06 - 1,24 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1828
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 4 пфеннига 1828 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 605 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (1)
  • Wójcicki (1)
Ганновер 4 пфеннига 1828 B на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Ганновер 4 пфеннига 1828 B на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Ганновер 4 пфеннига 1828 B на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Ганновер 4 пфеннига 1828 B на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1828 B на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1828 B на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 4 пфеннига 1828 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Ганновер 4 пфеннига 1828 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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