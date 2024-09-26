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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/24 талера 1827 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/24 талера 1827 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/24 талера 1827 года B - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1827 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.

Сохранность
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  • WAG (3)
  • Westfälische (2)
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - June 4, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Westfälische - April 28, 2014
Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность XF
Цена
Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 1/24 талера 1827 B на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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