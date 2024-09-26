1/24 талера 1827 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1827 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.

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