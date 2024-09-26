Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/24 талера 1827 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1/24 талера
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/24 талера 1827 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 736 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 110 EUR. Торги состоялись 10 января 2021.
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Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 28 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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