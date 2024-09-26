Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1826 года B "Тип 1826-1828" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1826 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 16 октября 2023.
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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