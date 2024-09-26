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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1826 года B "Тип 1826-1828" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1826 года B "Тип 1826-1828" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1826 года B "Тип 1826-1828" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1826 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8735 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 16 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Stack's - January 16, 2024
Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе WAG - January 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 января 2022
Сохранность XF
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Niemczyk - March 15, 2020
Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе Niemczyk - March 15, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 B на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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