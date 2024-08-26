Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1826 года C "Тип 1822-1829" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1826
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1826 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4223 проданному на аукционе Auction World за 76000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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