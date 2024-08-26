2/3 талера 1826 года C "Тип 1822-1829" (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1826 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4223 проданному на аукционе Auction World за 76000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.

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