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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1826 года C "Тип 1822-1829" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1826 года C "Тип 1822-1829" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1826 года C "Тип 1822-1829" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1826
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1826 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4223 проданному на аукционе Auction World за 76000 JPY. Торги состоялись 15 июля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (5)
  • UBS (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 17, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 17, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 17 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Teutoburger - May 23, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Heritage - August 16, 2010
Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Heritage - August 16, 2010
Продавец Heritage
Дата 16 августа 2010
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
Ганновер 2/3 талера 1826 C на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1826 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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