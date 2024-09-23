Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1823 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1823 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26753 проданному на аукционе Heritage Auctions за 324 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aurea (1)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- Heritage (4)
- HIRSCH (1)
- Höhn (1)
- Künker (3)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (2)
- Teutoburger (3)
- UBS (1)
- WAG (2)
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 16 грошей 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск