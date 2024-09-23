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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1823 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1823 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1823 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Dr. Reinhard Fischer Auktionen

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1823 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26753 проданному на аукционе Heritage Auctions за 324 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • SINCONA (2)
  • Teutoburger (3)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Aurea - December 12, 2019
Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе SINCONA - May 22, 2019
Продавец SINCONA
Дата 22 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 января 2018
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Heritage - January 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 января 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Künker - July 24, 2014
Продавец Künker
Дата 24 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1823 на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 16 грошей 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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