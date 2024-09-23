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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

16 грошей 1827 года (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 16 грошей 1827 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 16 грошей 1827 года - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 11,775 гр
  • Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 16 грошей
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1827 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24126 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 372 USD
Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Heritage - March 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Gorny & Mosch - October 18, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Heritage - June 14, 2018
Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Heritage - June 14, 2018
Продавец Heritage
Дата 14 июня 2018
Сохранность MS64 NGC
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Heritage - June 9, 2016
Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Heritage - June 9, 2016
Продавец Heritage
Дата 9 июня 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Monnaies d'Antan - May 21, 2016
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 16 грошей 1827 на аукционе Monnaies d'Antan - November 22, 2015
Продавец Monnaies d'Antan
Дата 22 ноября 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 16 грошей 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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