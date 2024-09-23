Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
16 грошей 1827 года (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 11,775 гр
- Чистого серебра (0,3759 oz) 11,6926 гр
- Диаметр 31 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 16 грошей
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (47)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 16 грошей 1827 года. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24126 проданному на аукционе Heritage Auctions за 576 USD. Торги состоялись 25 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 25 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 июня 2018
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 июня 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Monnaies d'Antan
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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