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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1827 года C "Тип 1822-1829" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1827 года C "Тип 1822-1829" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1827 года C "Тип 1822-1829" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,993)
  • Вес 13,083 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Клаусталь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1827 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1943 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 680 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Stack's - January 20, 2022
Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Künker - December 1, 2020
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе HIRSCH - September 27, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Teutoburger - May 26, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 C на аукционе Höhn - February 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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