Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1827 года C "Тип 1822-1829" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,993)
- Вес 13,083 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9914 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Клаусталь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1827 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1943 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 680 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 20 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
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Дата 22 января 2022
Сохранность VF
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Дата 20 января 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 1 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 27 сентября 2019
Сохранность VF
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Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
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Дата 26 мая 2017
Сохранность AU
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Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
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Где продать?
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