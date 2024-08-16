2/3 талера 1827 года C "Тип 1822-1829" (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1827 года со знаком C. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Клаусталь монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1943 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 680 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

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