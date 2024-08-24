10 талеров 1827 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1827 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2139 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2070 USD. Торги состоялись 27 июля 2008.

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