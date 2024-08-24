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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

10 талеров 1827 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 10 талеров 1827 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 10 талеров 1827 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,388 oz) 12,0668 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 10 талеров 1827 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2139 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2070 USD. Торги состоялись 27 июля 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Grün - May 13, 2024
Продавец Grün
Дата 13 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1185 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1619 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Stack's - October 20, 2023
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Stack's - October 20, 2023
Продавец Stack's
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Goldberg - February 2, 2016
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Goldberg - February 2, 2016
Продавец Goldberg
Дата 2 февраля 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Goldberg - September 15, 2015
Продавец Goldberg
Дата 15 сентября 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Goldberg - June 1, 2015
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2015
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Palombo - December 6, 2013
Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2011
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2011
Сохранность VF
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Stack's - July 29, 2008
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Stack's - July 29, 2008
Продавец Stack's
Дата 29 июля 2008
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Heritage - May 30, 2008
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Heritage - June 3, 2005
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Heritage - June 3, 2005
Продавец Heritage
Дата 3 июня 2005
Сохранность XF
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Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Münzen & Medaillen - October 3, 2001
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 3 октября 2001
Сохранность VF
Цена
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Künker - March 13, 2001
Продавец Künker
Дата 13 марта 2001
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Ганновер 10 талеров 1827 B на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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