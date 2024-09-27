Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
1/12 талера 1823 года L.B. (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,24 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
- Диаметр 21,7 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 1/12 талера
- Год 1823
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1823 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 135 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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