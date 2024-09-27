1/12 талера 1823 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1823 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 135 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

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