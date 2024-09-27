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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

1/12 талера 1823 года L.B. (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 1/12 талера 1823 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 1/12 талера 1823 года L.B. - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,4159 гр
  • Диаметр 21,7 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1823
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 1/12 талера 1823 года со знаком L.B.. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 135 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Ганновер 1/12 талера 1823 L.B. на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 2800 RUB
Ганновер 1/12 талера 1823 L.B. на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Ганновер 1/12 талера 1823 L.B. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 15, 2016
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 15 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 1/12 талера 1823 L.B. на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Ганновер 1/12 талера 1823 L.B. на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность AU
Цена
Ганновер 1/12 талера 1823 L.B. на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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