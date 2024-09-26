2/3 талера 1827 года B "Тип 1826-1828" (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1827 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

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