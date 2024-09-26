Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2/3 талера 1827 года B "Тип 1826-1828" (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,323 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2/3 талера
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1827 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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