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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2/3 талера 1827 года B "Тип 1826-1828" (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2/3 талера 1827 года B "Тип 1826-1828" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2/3 талера 1827 года B "Тип 1826-1828" - цена серебряной монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,323 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9923 гр
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2/3 талера 1827 года со знаком B. Это серебряная монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31227 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 21000 RUB
Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Александр - January 11, 2023
Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF25 RNGA
Цена
Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF25 RNGA
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Русское Наследие - May 22, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 RNGA
Цена
Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Spink - July 13, 2021
Продавец Spink
Дата 13 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе WAG - March 15, 2015
Продавец WAG
Дата 15 марта 2015
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Emporium Hamburg - June 6, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 июня 2014
Сохранность VF
Цена
Ганновер 2/3 талера 1827 B на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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