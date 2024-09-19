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Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866

2 1/2 талера 1827 года B (Ганновер, Георг IV)

Аверс монеты - 2 1/2 талера 1827 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV Реверс монеты - 2 1/2 талера 1827 года B - цена золотой монеты - Ганновер, Георг IV

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,903)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Ганновер
  • Период Георг IV
  • Номинал 2 1/2 талера
  • Год 1827
  • Правитель Георг IV (Король Великобритании)
  • Монетный двор Ганновер
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1827 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2685 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1450 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

Сохранность
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
588 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе London Coins - June 1, 2019
Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Coin Cabinet - December 2, 2018
Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Heritage - September 11, 2018
Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Busso Peus - November 3, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Heritage - January 11, 2003
Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Heritage - January 11, 2003
Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Ганновер 2 1/2 талера 1827 B на аукционе Künker - June 14, 1999
Продавец Künker
Дата 14 июня 1999
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 1/2 талера 1827 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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