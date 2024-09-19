2 1/2 талера 1827 года B (Ганновер, Георг IV)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1827 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2685 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1450 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.

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