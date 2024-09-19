Ганновер Период: 1813-1866 1813-1866
2 1/2 талера 1827 года B (Ганновер, Георг IV)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,903)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,097 oz) 3,0169 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Ганновер
- Период Георг IV
- Номинал 2 1/2 талера
- Год 1827
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Ганновер
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ганноверской монеты 2 1/2 талера 1827 года со знаком B. Это золотая монета периода Георга IV отчеканена на Ганновер монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2685 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1450 EUR. Торги состоялись 12 сентября 2017.
Сохранность
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Продавец London Coins
Дата 1 июня 2019
Сохранность VF25 NGC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Продавец Coin Cabinet
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2003
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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