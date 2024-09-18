Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Золотые монеты Дукат Вольного города - Гамбург
Дукат 1800-1806
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1800 3,370 0 31801 7,236 0 61802 9,199 0 71803 6,365 0 31804 7,284 0 81805 9,466 0 31806 9,000 0 16
Дукат 1807
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1807 6,000 0 52
Дукат 1808-1810
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1808 7,500 0 131809 7,500 1 291810 7,407 0 21
Дукат 1811-1834
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1811 10,595 0 91815 9,965 0 51817 5,000 0 51818 7,000 0 141819 8,901 0 91820 7,000 0 121821 9,900 0 81822 12,700 0 131823 8,700 0 71824 6,970 0 31825 10,400 0 81826 12,400 0 121827 11,001 0 91828 8,601 0 81829 9,606 0 81830 12,000 0 51831 9,200 0 141832 9,500 0 141833 9,440 0 131834 10,050 0 12
Дукат 1835-1850
Дукат 1851-1853
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1851 10,516 0 171852 8,497 0 131853 9,476 0 10
Дукат 1854-1872
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1854 10,316 0 71855 12,194 0 101856 10,678 0 131857 10,732 0 161858 12,154 0 261859 10,119 0 221860 14,246 0 261861 14,826 0 301862 15,200 1 211863 16,596 0 451864 20,440 0 551865 23,755 0 431866 17,000 0 221867 24,000 0 231868 B 25,700 0 281869 B 25,000 0 341870 B 26,000 0 281871 B 30,000 0 381872 B 30,000 0 60
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