Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Дукат 1828 года (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Золото (0,979)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 8,601
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Дукат
- Год 1828
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1828 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.
Сохранность
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- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
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- Reinhard Fischer (1)
- WAG (3)
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
2167 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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