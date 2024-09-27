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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Дукат 1828 года (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Дукат 1828 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Дукат 1828 года - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,979)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1098 oz) 3,4167 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,601

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Дукат
  • Год 1828
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Дукат 1828 года. Это золотая монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 160 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Künker (3)
  • Reinhard Fischer (1)
  • WAG (3)
Гамбург Дукат 1828 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
2167 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Гамбург Дукат 1828 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность XF
Цена
639 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Гамбург Дукат 1828 на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1828 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1828 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
Гамбург Дукат 1828 на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Гамбург Дукат 1828 на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Гамбург Дукат 1828 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1828 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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