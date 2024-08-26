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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Каталог монет Гамбурга

Всего добавлено монет: 124

Монеты Вольного города
coin 1800-1872 Вольный город

Таблица цен монет Гамбурга

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1820
 Золото $1,700 - 0 12Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K.
 Серебро $450 - 0 15Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1800
 Золото $2,500 - 0 3Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1825
 Золото $1,400 - 0 8Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1817 H.S.K.
 Серебро $65 - 0 1Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1824
 Золото $1,500 - 0 3Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1865
 Золото $630 - 0 43Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дрейлинг (3 пфеннига) 1855
 Серебро $25 - 0 35Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дрейлинг (3 пфеннига) 1846
 Серебро $15 - 0 29Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1804
 Золото $2,800 - 0 8Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1818
 Золото $1,300 - 0 14Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1834
 Золото $1,100 - 0 12Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1803 O.H.K.
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1840 H.S.K.
 Серебро $490 - 0 20Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1806
 Золото $1,900 - 0 9Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1872 B
 Золото $660 - 0 60Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1805
 Золото $1,900 - 0 5Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1850
 Золото $740 - 0 15Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1800
 Золото $2,100 - 0 3Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1808
 Золото $1,200 - 0 13Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 H.S.K.
 Серебро $35 - 0 3Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1815
 Золото $1,100 - 0 5Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1849
 Золото $880 - 0 17Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K.
 Серебро $55 - 0 8Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1837 H.S.K.
 Серебро $60 - 0 29Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1810
 Золото $1,300 - 0 21Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1851
 Золото $770 - 0 17Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
32 шиллинга 1809 C.A.I.G.
 Серебро $110 - 1 135Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1819 H.S.K.
 Серебро $180 - 0 1Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1832
 Золото $1,400 - 0 14Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1823
 Золото $1,400 - 0 7Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
32 шиллинга 1808 H.S.K.
 Серебро $130 - 0 139Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1846
 Серебро $80 - 0 10Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1801
 Золото $1,600 - 0 9Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 H.S.K.
 Серебро $220 - 0 6Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1855
 Серебро $10 $110 0 7Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1807
 Золото $1,600 - 0 52Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1818 H.S.K.
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1855
 Золото $770 - 0 10Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1832 H.S.K.
 Серебро $75 - 0 6Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K.
 Серебро $380 - 1 17Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1851
 Серебро $20 - 0 51Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
32 шиллинга 1809 H.S.K.
 Серебро $100 - 0 105Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1803
 Золото $2,500 - 0 8Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1827
 Золото $1,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 H.S.K.
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1841
 Золото $840 - 0 8Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
Дукат 1868 B
 Золото $700 - 0 28Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1841 H.S.K.
 Серебро $60 - 0 16Coin photo Coin photo
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1823 H.S.K.
 Серебро $260 - 0 17
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