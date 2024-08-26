Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Каталог монет Гамбурга
Всего добавлено монет: 124
Таблица цен монет Гамбурга
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,700 - 0 12
Гамбург, Вольный город
Дукат 1820
Серебро $450 - 0 15
Гамбург, Вольный город
Дрейлинг (3 пфеннига) 1807 H.S.K.
Золото $2,500 - 0 3
Гамбург, Вольный город
Дукат 1800
Золото $1,400 - 0 8
Гамбург, Вольный город
Дукат 1825
Серебро $65 - 0 1
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1817 H.S.K.
Золото $1,500 - 0 3
Гамбург, Вольный город
Дукат 1824
Золото $630 - 0 43
Гамбург, Вольный город
Дукат 1865
Серебро $25 - 0 35
Гамбург, Вольный город
Дрейлинг (3 пфеннига) 1855
Серебро $15 - 0 29
Гамбург, Вольный город
Дрейлинг (3 пфеннига) 1846
Золото $2,800 - 0 8
Гамбург, Вольный город
Дукат 1804
Золото $1,300 - 0 14
Гамбург, Вольный город
Дукат 1818
Золото $1,100 - 0 12
Гамбург, Вольный город
Дукат 1834
Серебро - - 0 0
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1803 O.H.K.
Серебро $490 - 0 20
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1840 H.S.K.
Золото $1,900 - 0 9
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1806
Золото $660 - 0 60
Гамбург, Вольный город
Дукат 1872 B
Золото $1,900 - 0 5
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1805
Золото $740 - 0 15
Гамбург, Вольный город
Дукат 1850
Золото $2,100 - 0 3
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1800
Золото $1,200 - 0 13
Гамбург, Вольный город
Дукат 1808
Серебро $35 - 0 3
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1839 H.S.K.
Золото $1,100 - 0 5
Гамбург, Вольный город
Дукат 1815
Золото $880 - 0 17
Гамбург, Вольный город
Дукат 1849
Серебро $55 - 0 8
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1841 H.S.K.
Серебро $60 - 0 29
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1837 H.S.K.
Золото $1,300 - 0 21
Гамбург, Вольный город
Дукат 1810
Золото $770 - 0 17
Гамбург, Вольный город
Дукат 1851
Серебро $110 - 1 135
Гамбург, Вольный город
32 шиллинга 1809 C.A.I.G.
Серебро $180 - 0 1
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1819 H.S.K.
Золото $1,400 - 0 14
Гамбург, Вольный город
Дукат 1832
Золото $1,400 - 0 7
Гамбург, Вольный город
Дукат 1823
Серебро $130 - 0 139
Гамбург, Вольный город
32 шиллинга 1808 H.S.K.
Серебро $80 - 0 10
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1846
Золото $1,600 - 0 9
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1801
Серебро $220 - 0 6
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1836 H.S.K.
Серебро $10 $110 0 7
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1855
Золото $1,600 - 0 52
Гамбург, Вольный город
Дукат 1807
Серебро - - 0 1
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1818 H.S.K.
Золото $770 - 0 10
Гамбург, Вольный город
Дукат 1855
Серебро $75 - 0 6
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1832 H.S.K.
Серебро $380 - 1 17
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1809 H.S.K.
Серебро $20 - 0 51
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1851
Серебро $100 - 0 105
Гамбург, Вольный город
32 шиллинга 1809 H.S.K.
Золото $2,500 - 0 8
Гамбург, Вольный город
2 дуката 1803
Золото $1,000 - 0 9
Гамбург, Вольный город
Дукат 1827
Серебро - - 0 0
Гамбург, Вольный город
Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 H.S.K.
Золото $840 - 0 8
Гамбург, Вольный город
Дукат 1841
Золото $700 - 0 28
Гамбург, Вольный город
Дукат 1868 B
Серебро $60 - 0 16
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1841 H.S.K.
Серебро $260 - 0 17
Гамбург, Вольный город
1 шиллинг 1823 H.S.K.
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