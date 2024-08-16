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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

1 шиллинг 1817 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1817 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - 1 шиллинг 1817 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,375)
  • Вес 1,083 гр
  • Чистого серебра (0,0131 oz) 0,4061 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 18,528

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1817
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты 1 шиллинг 1817 года со знаком H.S.K.. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Гамбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1002 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 58 EUR. Торги состоялись 28 августа 2016.

Сохранность
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Гамбург 1 шиллинг 1817 H.S.K. на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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