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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Монеты Гамбурга 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1817
Средняя цена 840 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 шиллинг 1817 H.S.K.
Средняя цена 65 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 H.S.K.
Средняя цена
Продажи
0 0
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