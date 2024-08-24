Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1817 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 48,000
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
- Год 1817
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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