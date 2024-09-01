Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Серебряные монеты Сехслинг (6 пфеннигов) Вольного города - Гамбург
Сехслинг (6 пфеннигов) 1800-1855
Год Знак Описание Тираж BU Продажи Продажи1800 O.H.K. 226,560 0 31803 O.H.K. 182,400 0 01807 H.S.K. 96,000 0 111809 H.S.K. 192,000 1 161817 H.S.K. 48,000 0 01823 H.S.K. 30,240 0 41832 H.S.K. 65,664 0 01833 H.S.K. 134,976 0 11836 H.S.K. 154,560 0 61839 H.S.K. 353,856 0 31841 H.S.K. 292,800 0 81846 480,000 0 101851 480,000 0 81855 A 97,920 0 141855 - 0 7
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