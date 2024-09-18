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Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1832 года H.S.K. (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1832 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1832 года H.S.K. - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 65,664

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1832
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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