Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872

Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года A (Гамбург, Вольный город)

Аверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года A - цена монеты - Гамбург, Вольный город Реверс монеты - Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года A - цена монеты - Гамбург, Вольный город

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,769 гр
  • Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 97,920

Описание

  • Страна Гамбург
  • Период Вольный город
  • Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
  • Год 1855
  • Правитель Вольный город
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • CoinsNB (1)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • Grün (2)
  • Heritage (2)
  • KM NUMIS (1)
  • Künker (1)
  • Sonntag (1)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
  • WAG (3)
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 110 CZK
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность AU
Цена
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Heritage - July 6, 2017
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Heritage - July 6, 2017
Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Heritage - August 20, 2015
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Heritage - August 20, 2015
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность AU
Цена
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гамбург Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гамбурга Каталог монет Вольного города Монеты Гамбурга 1855 года Все гамбургские монеты гамбургские серебряные монеты гамбургские монеты номиналом Сехслинг (6 пфеннигов) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск