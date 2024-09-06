Гамбург Период: 1800-1872 1800-1872
Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года A (Гамбург, Вольный город)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,769 гр
- Чистого серебра (0,0062 oz) 0,1923 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 97,920
Описание
- Страна Гамбург
- Период Вольный город
- Номинал Сехслинг (6 пфеннигов)
- Год 1855
- Правитель Вольный город
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гамбургской монеты Сехслинг (6 пфеннигов) 1855 года со знаком A. Это серебряная монета периода Вольного города отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 569 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 280 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 июля 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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